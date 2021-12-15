Камилла в изумрудном пальто, а Чарльз в полосатом костюме: королевская пара посетила церковь Святого Марка

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз посетили церковь Святого Марка в Баттерси.

Супруги встретились с волонтерами, персоналом церкви и церковными лидерами. 74-летняя герцогиня Корнуольская приехала на встречу в изумрудно пальто, из-под которого виднелась белая рубашка, а обута была в черные замшевые сапоги на невысоких каблуках. Она была в кожаных перчатках, с цветной маской на лице, с легким макияжем и классической укладкой. Из украшений герцогиня выбрала для выхода серьги-висюльки.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

73-летний принц Чарльз надел синий полосатый костюм, который дополнил светлой полосатой рубашкой и синим галстуком. Обут Чарльз был в черные лаковые туфли, а на лице у наследника престола была маска.

Недавно королевская чета представила свою рождественскую открытку, которую показали публике, и которая вызвала умиление. Для фото, которое разместили на открытке Чарльз и Камилла, они выбрали снимок, на котором супруги запечатлены во время Royal Ascot и принц нежно поправляет маску на лице своей супруги.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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