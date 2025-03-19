Камилла в изумрудном платье, а Чарльз - синем костюме: королевская чета приехала в Северную Ирландию

Король Чарльз и королева Камилла посетили улицу, которая была признана самой "красивой улицей" Северной Ирландии в 2022 году, во время официального визита в Белфаст.

Камилла приехала одетая в изумрудное платье с воротником-стойкой, на котором была пришпилена необычная брошка. Королева обула высокие замшевые сапоги на каблуках, у нее на шее сверкала подвеска в виде золотой пластины, она надела кожаные перчатки и в руках держала небольшую сумку. В ушах у королевы были золотые серьги со сверкающими камнями, на лице макияж, а волосы уложены в прическу.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король облачился в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку в тонкую полоску и синий галстук в принт. В нагрудном кармане у монарха был платок. Обут король был в черные лаковые туфли-оксфорды.

Напомним, очень скоро королевская чета отправится в тур в Италию. Там Чарльз и Камилла проведут и свою 20-ю годовщину со дня свадьбы.

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