Камилла в коронационном платье, а Чарльз в бархатной мантии: супруги на открытии государственного парламента

Это впервые королева Камилла присоединилась к королю Чарльзу на их первом государственном открытии парламента.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время церемонии монарх носил императорскую государственную корону, а его супруга впервые надела Государственную диадему Георга IV, которая была изготовлена для коронации короля Георга IV в 1820 году. Именно ее на открытиях парламента часто носила покойная королева Елизавета II.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Обращаясь сегодня к членам парламента и коллегам в Палате лордов, Чарльз говорил о "наследии служения и преданности Ее Величества", а рядом с ним была его жена королева Камилла. Это был исторический и эмоциональный момент для короля.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была в своем коронационном платье от Брюса Олдфилда, с клатчем в тон и обута в золотистые туфли на каблуках.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

На шее у Камиллы было бриллиантовое колье, в ушах серьги с камнями, а на голове та самая бриллиантовая диадема.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее впервые публично на своем первом государственном открытии парламента в 1952 году носила королева Елизавета II.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

И надевала ее по дороге на большинство государственных открытий парламента в последующие годы своего правления.

Королева Елизавета II в этой же диадеме / Фото: Getty Images

Читайте также: