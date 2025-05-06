Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Во вторую годовщину коронации Их Величеств в Центральном зале Национальной галереи были представлены два заказанных коронационных государственных портрета короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Портреты, которые станут частью Королевской коллекции, были написаны двумя разными художниками, лично выбранными королем и королевой, сообщает Букингемский дворец.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз выбрал Питера Кухфельда, а королева Камилла выбрала Пола С. Бенни. Оба художника уже известны Их Величествам, поскольку ранее они работали над другими королевскими заказами.

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Эти портреты продолжают важную традицию коронационных государственных портретов, насчитывающую много веков.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Новые портреты будут выставлены в Центральном зале Национальной галереи, королевским покровителем которой является король, со вторника 6 мая по четверг 5 июня. Затем они переедут в свое постоянное место жительства в Тронный зал Букингемского дворца. Их можно будет увидеть во время летнего открытия государственных залов (10 июля — 28 сентября 2025 г.).

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла появилась на публике в эффектном красном платье из шерстяного крепа от Fiona Clare, обула бежевые замшевые туфли на невысоких каблуках, а в руках держала сумку, подобранную им в тон. На груди у королевы была брошь с бриллиантами, в ушах жемчужные серьги-висюльки, а на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской. Макияж и прическа были лаконичными. Король облачился в синий полосатый костюм, рубашку и галстуке Thalassa Collection модель White Tower.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Вчера, напомним, король и королева наблюдали за воздушным парадом на балконе Букингемского дворца и за военным шествием по Мэллу, где Камилла появилась в синем пальто Fiona Claire.