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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Камилла в красном платье, а Чарльз — в синем костюме: королевская чета представила новые портреты в честь годовщины коронации

Король Чарльз и королева Камилла посетили сегодня, во вторую годовщину со дня коронации, Национальную галерею в Лондоне, где были представлены их новые портреты.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Во вторую годовщину коронации Их Величеств в Центральном зале Национальной галереи были представлены два заказанных коронационных государственных портрета короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Портреты, которые станут частью Королевской коллекции, были написаны двумя разными художниками, лично выбранными королем и королевой, сообщает Букингемский дворец.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз выбрал Питера Кухфельда, а королева Камилла выбрала Пола С. Бенни. Оба художника уже известны Их Величествам, поскольку ранее они работали над другими королевскими заказами.

Эти портреты продолжают важную традицию коронационных государственных портретов, насчитывающую много веков.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Новые портреты будут выставлены в Центральном зале Национальной галереи, королевским покровителем которой является король, со вторника 6 мая по четверг 5 июня. Затем они переедут в свое постоянное место жительства в Тронный зал Букингемского дворца. Их можно будет увидеть во время летнего открытия государственных залов (10 июля — 28 сентября 2025 г.).

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла появилась на публике в эффектном красном платье из шерстяного крепа от Fiona Clare, обула бежевые замшевые туфли на невысоких каблуках, а в руках держала сумку, подобранную им в тон. На груди у королевы была брошь с бриллиантами, в ушах жемчужные серьги-висюльки, а на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской. Макияж и прическа были лаконичными. Король облачился в синий полосатый костюм, рубашку и галстуке Thalassa Collection модель White Tower.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Вчера, напомним, король и королева наблюдали за воздушным парадом на балконе Букингемского дворца и за военным шествием по Мэллу, где Камилла появилась в синем пальто Fiona Claire.

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