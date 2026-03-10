- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Камилла в леопардовом платье, а Чарльз — в полосатом костюме: монаршая чета посетила прием во дворце
9 марта король и королева Великобритании организовали прием в честь Дня Содружества.
Сперва король Чарльз и королева Камилла посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне вместе с другими членами своей семьи, а после прибыли на прием в Сент-Джеймсский дворец.
Королева Камилла надела по этому случаю леопардовое платье, уложила волосы в свою фирменную прическу и сделала макияж. На фото видно, бывший игрок в крикет из Антигуа Вив Ричардс дарит крикетную биту королю и королеве во время приема во дворце.
Король Чарльз появился на мероприятии в синем костюме в тонкую полоску, подобрав к нему белую рубашку и светло-синий галстук в принт.
Ранее мы детально рассказывали о любимых галстуках монарха, король обожает этот аксессуар и отдает предпочтение разнообразным принтам.