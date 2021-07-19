Камилла в любимом платье, а принц Чарльз в сером костюме: королевская пара приехала в Эксетер

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз были запечатлены сегодня на мероприятии в Эксетере, Соединенное Королевство.
Королевскую пару сфотографировали на выходе из Эксетерского собора. Он был основан в 1050 году и сегодня продолжает проводить ежедневные христианские богослужения, а также выполняет роль общественного центра, исторического центра и места проведения концертов и мероприятий.
Здесь находится обширная библиотека и архив, в которых хранятся такие важные сокровища, как "Эксетерская книга", которая считается старейшей сохранившейся в мире книгой английской литературы. Визит ознаменован тем, что город был признан городом литературы ЮНЕСКО и запуском программы медсестер принца Уэльского Королевского колледжа медсестер в Англии.
Принц Чарльз появился на мероприятии в светло-сером костюме в тонкую полоску, белой рубашке и своем любимом галстуке с рисунком в виде слонов. А недавно отпраздновавшая 74-летие герцогиня Камилла облачилась в темно-синее платье с рисунками в виде перьев, любимые бежевые туфли на невысоких устойчивых каблуках и надела несколько подвесок на шею в качестве украшений. Также у нее на запястье красовались золотые браслеты, а макияж и укладка были безупречными.
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