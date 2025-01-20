Камилла в любимой шляпе, а Чарльз в пальто в елочку: королевскую чету запечатлели фотографы в Шотландии

Король Чарльз и его супруга королева Камилла посетили воскресную службу в церкви Крэти-Кирк, недалеко от Балморала, в Шотландии.

Монарха и его жену запечатлели фотографы после того, как они покинули церковь и в автомобиле ехали домой.

Королева Камилла была одета в теплое пальто с воротником и свою любимую шляпу с отделкой из искусственного меха. Она приколола сверкающую брошь к воротнику, сделала укладку и легкий макияж. Камилла традиционно сидела на переднем сиденье и улыбалась, а король Чарльз махал рукой доброжелателям и тоже улыбался. Монарх был в твидовом пальто в елочку.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на прошлой неделе мы показывали, как Чарльз посетил благотворительную организацию The Gate, в городе Аллоа. Монарх тепло общался с публикой и даже не отказался от тесных объятий с одной из женщин, которая пришла поприветствовать короля.

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