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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Камилла в новом платье, а Чарльз в песочном костюме: монаршая чета появилась на публичном мероприятии

Король и королева Великобритании появились на публике после непродолжительных выходных.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла, которая недавно отпраздновала 78-й день рождения, посетили с визитом Национальный конный завод в Ньюмаркете. Там Их Величества высадили дерево.

Королева Камилла приехала на мероприятие в черно-белом платье в принт разного диаметра кругов, наряд она сочетала с бежевыми туфлями на каблуках, жемчужными серьгами-висюльками и несколькими золотыми цепочками на шее, среди которых мы заметили новую подвеску, которую Камилла еще не носила.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Пока что не известно, что это за новое украшение, но, возможно, это тот самый подарок ее мужа Чарльза на день рождения, ведь мы уже рассказывали ранее, что монарх любит дарить своей супруге украшения. Также у Камиллы была ее классическая прическа и макияж на лице.

Король Чарльз облачился в песочный костюм, белую рубашку в мелкую клетку и красный галстук в мелкую крапинку. В нагрудном кармане его пиджака был красный клетчатый платок — неизменный аксессуар во многих образах монарха.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Отметим, королевская чета также присоединилась к поздравлениям для принца Джорджа Уэльского, который сегодня празднует 12-летие, опубликовав фото именинника в Instagram сторис.

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