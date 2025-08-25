ТСН в социальных сетях

Общество
38
1 мин

Камилла в платье, а Чарльз в костюме: королевская чета с родственниками посетила службу

Король Чарльз и королева Камилла были запечатлены фотографами по прибытии в церковь Крати-Кирк на воскресную службу.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королевская чета уже несколько недель находится в Шотландии, где монарх обычно проводит свои летние каникулы аж до конца сентября.

Чарльза и Камиллу фотографировали возле церкви в прошлое воскресенье, а в этот раз они собрались практический всей семьей, к ним присоединились принц и принцесса Уэльские с детьми, принцесса Анна и даже принц Эндрю.

Сэр Тимоти Лоуренс и принцесса Анна / © Getty Images

Сэр Тимоти Лоуренс и принцесса Анна / © Getty Images

Король был одет в костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а его супруга королева Камилла была в платье от Fiona Clare, шляпе с перьям от Philip Treacy, взяла с собой маленькую плетенную сумку Bottega Veneta и набросила платок на плечи. Образ Ее Величество дополнила лук жемчужными серьгами с бриллиантами, безупречной укладкой, макияжем и надела любимый браслет Van Сleef Arpels из 18-каратного желтого золота с агатом.

Король и королева находились на заднем сидении автомобиля, а за рулем был водитель.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее на прошлой неделе королева Камилла посещала конные соревнования в Йорке, где продемонстрировала два элегантных образа.

Королева Камилла в Йорке / © Getty Images

Королева Камилла в Йорке / © Getty Images

