Камилла в платье-рубашке, а Чарльз - в новом костюме: монархи приехали в Корнуолл

Их Величества совершили экскурсию по музею Барбары Хепворт и Саду скульптур в Сент-Айвсе. Визит состоялся в ознаменование 30-летия Тейт-Сент-Айвс, где они вместе провели два совместных мероприятия.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

После посещения музея король и королева посетили гавань Сент-Айвс, где встретились с представителями корнуольской общины. После этого Камилла совершила одиночный визит в Женский центр Корнуолла.

Королева была одета в зеленое платье-рубашку в цветочный принт и обута в бежевые туфли из телячьей кожи на невысоких каблуках. У нее была красивая укладка, легкий дневной макияж на лице, золотая цепочка с медальйоном на шее и несколько браслетов на запястье.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Еще вчера Камилла присутствовала на теннисном чемпионате на Уимблдоне. Сегодня уже исполняет свои королевские обязанности рядом с королем Чарльзом. Монарх, кстати, удивил образом, на нем был светло-серый костюм в крупную клетку, в таком мы его еще не видели, белая рубашка и новый пестрый галстук.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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