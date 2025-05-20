- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 2 мин
Камилла в платье-рубашке, а Чарльз в полосатом костюме: монаршая чета на выставке цветов
Король Чарльз и королева Камилла посетили открытие Chelsea Flower Show в понедельник вечером.
Монаршая чета торжественно появились на выставке цветов в Челси Королевского садоводческого общества в Лондоне, осматривая яркие садовые экспозиции и почтив своих любимых собак посещением сада для собак Королевского садоводческого общества и BBC Radio 2. В саду даже были указаны имена любимых питомцев пары, включая покойную собаку Камиллы Бет и нового щенка Моли, которого Камилла на днях впервые показала публике.
Королева Камилла приехала в одном из своих любимых зеленых платьев-рубашек от дизайнера Фионы Клэр, обула туфли на танкетке из светлой замши, дополнив образ золотой цепочкой на шее с инициалами своих внуков, а также надела любимый браслет Van Cleef and Arpels и несколько других браслетов. В ушах у нее были золотые серьги-висюльки, а в руках она несла платок и плетеную нюдовую сумку Bottega Veneta.
Король Чарльз был в синем полосатом костюме, рубашке и галстуке в принт, в руках у монарха была трость, а в нагрудном кармане платок. Также в пиджаку короля была приколота брошь и цветок.
На выставке цветов появился и Дэвид Бекхэм, который приветствовал короля во время прогулки. Супруга Виктория не составила ему компанию.
Бекхэм разделяет с королем Чарльзом любовь к саду и огороду. Недавно экс-футболист хвастался урожаем со своего огорода.