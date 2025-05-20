Камилла в платье-рубашке, а Чарльз в полосатом костюме: монаршая чета на выставке цветов

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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Монаршая чета торжественно появились на выставке цветов в Челси Королевского садоводческого общества в Лондоне, осматривая яркие садовые экспозиции и почтив своих любимых собак посещением сада для собак Королевского садоводческого общества и BBC Radio 2. В саду даже были указаны имена любимых питомцев пары, включая покойную собаку Камиллы Бет и нового щенка Моли, которого Камилла на днях впервые показала публике.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла приехала в одном из своих любимых зеленых платьев-рубашек от дизайнера Фионы Клэр, обула туфли на танкетке из светлой замши, дополнив образ золотой цепочкой на шее с инициалами своих внуков, а также надела любимый браслет Van Cleef and Arpels и несколько других браслетов. В ушах у нее были золотые серьги-висюльки, а в руках она несла платок и плетеную нюдовую сумку Bottega Veneta.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз был в синем полосатом костюме, рубашке и галстуке в принт, в руках у монарха была трость, а в нагрудном кармане платок. Также в пиджаку короля была приколота брошь и цветок.

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Королева Камилла, Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Associated Press

На выставке цветов появился и Дэвид Бекхэм, который приветствовал короля во время прогулки. Супруга Виктория не составила ему компанию.

Королева Камилла / © Associated Press

Бекхэм разделяет с королем Чарльзом любовь к саду и огороду. Недавно экс-футболист хвастался урожаем со своего огорода.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press