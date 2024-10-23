Камилла в платье-рубашке, а Чарльз в сером костюме: монаршая чета покинула Австралию

Вчера король Чарльз и королева Камилла покинули Австралию и отправились с визитом на Самоа.

Королевскую чету запечатлели, когда они поднимались по трапу самолета в аэропорту Сиднея Кингсфорд Смит. На Камилле в этот день было очередное платье-рубашка от Fiona Claire, туфлях Eliot Zed на каблуках и с плетенной сумкой в руках.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

На шее у Ее Величества были все те же подвески Kiki McDonough и пластинчатая с именами ее внуков, на руке два уже хорошо знакомых нам браслета - Van Cleef & Arpels и "браслет дружбы", прическа и макияж классические.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз надел светло-серый костюм, светлую рубашку и голубой галстук в принт, а на его лице были солнцезащитные очки.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Несколько дней монарх и его супруга провели в Австралии – в Сиднее и Канберре. Ниже мы напоминаем вам, как проходил визит. Теперь же монаршая чета отправилась на Самоа.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

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