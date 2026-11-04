Камилла в платье с принтом пейсли, а Чарльз в светлом костюме: монаршая чета улетела с Карибов

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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В программу осеннего турне короля вошли визиты на Багамские острова и в Гайану, после чего он прибыл на Антигуа и Барбуду для участия в совещании глав правительств стран Содружества.

Для финального выхода на публику монарх выбрал светло-серый классический костюм, который носил с белой рубашкой в тонкую клетку и красным галстуком в принт, а также маковой брошью на пиджаке и солнцезащитными очками.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла надела зеленое платье-миди с узором «пейсли» от британского бренда Lexy London. В руках она несла сумку из рафии с бамбуковыми ручками от бренда Rixo, а обута была в бежевые туфли-лодочки на невысоких каблуках и на лице у нее были солнцезащитные очки.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Ранее прошлым вечером король и королева посетили торжественный ужин, который они устроили для лидеров стран Содружества. Там Камилла появилась в белом платье.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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