Камилла в повседневной жизни: королеву запечатлели папарацци по пути в театр с семьей

Королева Камилла вместе со своей семьей провела вечер в театре.
Королева Камилла была замечена выходящей из театра "Fortune" в центре Лондона, где она посмотрела специальное рождественское представление шоу Operation Mincemeat.
Камиллу и ее семью запечатлели, когда они садились в микроавтобус Ford Transit. Королеву сопровождали ее дочь Лора Лопес, зять Гарри Лопес, внуки Луи, Гас и Элиза Лопес, внучка Лола Паркер Боулз и племянница Элис Ирвин. Снимками поделился журнал Ok!.
Королева была одета в черное пальто, под ним виднелась белая блузка. У нее была красивая прическа и золотые серьги висюльки в ушах.
На этой неформальной прогулке присутствовала охрана Камиллы, ее даже заметили с подушкой, которая, возможно, должна была обеспечить комфорт королевы во время шоу.
А вчера Ее Величество запечатлели по пути в Букингемский дворец на рождественский обед короля Чарльза.
Напомним, на следующей неделе королевская семья соберется на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
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