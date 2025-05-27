Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Это 20-й тур короля Чарльза и 5-й тур королевы Камиллы по Канаде, их предыдущий визит был в 2022 году.

Их Величества совершили перелет на борту самолета Airbus CC-330 Husky Королевских ВВС Канады, специально использовавшегося для перевозки высокопоставленных правительственных чиновников, который был отправлен за ними из Великобритании.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

В аэропорту Камилла появилась в бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine и обута в туфли Chanel, а в руках держала бежевую сумку Bottega Veneta.

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К платью королевы была приколота бриллиантовая брошь в виде кленового листа, подаренная королеве-матери Елизавете ее мужем, королем Георгом VI и, которое она носила во время своего первого визита в Канаду в 1939 году. Позднее украшение унаследовала королева Елизавета II, которая носила его регулярно.

Также Камилла носила золотую цепочку с любимой пластинчатой подвеской и жемчужные серьги-висюльки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз одел светло-серый костюм, в белую клетчатую рубашку и бордовый галстук в принт. Королевская чета тепло общалась с публикой и посетила несколько мероприятий и, конечно же, посадили дерево.