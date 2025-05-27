- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1137
- Время на прочтение
- 1 мин
Камилла в розовом платье, а Чарльз — сером костюме: королевская чета прибыла в Канаду
Король Чарльз и королева Камилла прибыли вчера в аэропорт Оттавы. Королевская чета находится с официальным визитом в Канаде.
Это 20-й тур короля Чарльза и 5-й тур королевы Камиллы по Канаде, их предыдущий визит был в 2022 году.
Их Величества совершили перелет на борту самолета Airbus CC-330 Husky Королевских ВВС Канады, специально использовавшегося для перевозки высокопоставленных правительственных чиновников, который был отправлен за ними из Великобритании.
В аэропорту Камилла появилась в бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine и обута в туфли Chanel, а в руках держала бежевую сумку Bottega Veneta.
К платью королевы была приколота бриллиантовая брошь в виде кленового листа, подаренная королеве-матери Елизавете ее мужем, королем Георгом VI и, которое она носила во время своего первого визита в Канаду в 1939 году. Позднее украшение унаследовала королева Елизавета II, которая носила его регулярно.
Также Камилла носила золотую цепочку с любимой пластинчатой подвеской и жемчужные серьги-висюльки.
Король Чарльз одел светло-серый костюм, в белую клетчатую рубашку и бордовый галстук в принт. Королевская чета тепло общалась с публикой и посетила несколько мероприятий и, конечно же, посадили дерево.