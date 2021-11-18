Камилла в розовой тунике и Чарльз в светлом костюме: королевская пара прилетела в Египет

Камилла в розовой тунике и Чарльз в светлом костюме: королевская пара прилетела в Египет

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз вместе прилетели в Египет.

Сегодня, 18 ноября, их приветствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его супруга Энтиссар Амер в президентском дворце в Каире. Основные моменты тура включают прием между Великобританией и Египтом, посвященный связи между двумя странами, который будет организован с видом на пирамиды на плато Гиза.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Египте / Getty Images

Камилла появилась на красной дорожке в нежно-розовом пальто-тунике и белых брюках, обута в белые туфли на танкетке и с плетенной сумкой с бамбуковыми ручками в руках. У герцогини была безупречная укладка и легкий макияж, также золотые подвески и жемчужные серьги в ушах.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз надел светлый костюм, под которым была белая рубашка в мелкую клетку и обул лаковые туфли-оксфорды. Вместе с герцогиней они смотрелись очень гармонично на красной дорожке.

Ранее, напомним, пара провела несколько дней в Иордании.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

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