Камилла в синем пальто, а Чарльз в килте: королевская чета на праздничном мероприятии в Шотландии

Монарх выступил перед палатой и встретился с людьми, которые внесли значительный вклад в свое сообщество.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Во время своей речи в парламенте король сказал: "Королева и я очень рады присоединиться к вам сегодня в праздновании двадцать пятой годовщины шотландского парламента. Этот парламент открылся в первый день июля 1999 года, на пороге нового тысячелетия. Он ознаменовал новый рассвет для Шотландии, наполненный ожиданием, оптимизмом и надеждой. С того дня и до сих пор, на протяжении своей работы более четверти века, это место не просто процветало, но и стало свидетелем прочных отношений между парламентом, короной и народом Шотландии", - сказал Чарльз.

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Монарх приехал на торжественное мероприятие в килте, а его супруга Камилла облачилась в синее пальто с подкладкой в клетку, молочную блузку, шляпу-таблетку с пером, болотного цвета туфли из замши на каблуках, в руках держала зеленую сумку из кожи DeMellier London. У королевы была безупречная укладка, макияж на лице и бриллиантовая брошь пришпилена к пальто.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Напомним, недавно сын королевы Камиллы – Том Паркер-Боулз рассказал о самочувствии его матери на фоне лечения рака короля Чарльза.

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