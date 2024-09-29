Камилла в синем пальто, а Чарльз в килте: королевская чета на праздничном мероприятии в Шотландии

Король Чарльз и королева Камилла посетили празднование в честь 25-летия шотландского парламента в Эдинбурге.
Монарх выступил перед палатой и встретился с людьми, которые внесли значительный вклад в свое сообщество.
Во время своей речи в парламенте король сказал: "Королева и я очень рады присоединиться к вам сегодня в праздновании двадцать пятой годовщины шотландского парламента. Этот парламент открылся в первый день июля 1999 года, на пороге нового тысячелетия. Он ознаменовал новый рассвет для Шотландии, наполненный ожиданием, оптимизмом и надеждой. С того дня и до сих пор, на протяжении своей работы более четверти века, это место не просто процветало, но и стало свидетелем прочных отношений между парламентом, короной и народом Шотландии", - сказал Чарльз.
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Монарх приехал на торжественное мероприятие в килте, а его супруга Камилла облачилась в синее пальто с подкладкой в клетку, молочную блузку, шляпу-таблетку с пером, болотного цвета туфли из замши на каблуках, в руках держала зеленую сумку из кожи DeMellier London. У королевы была безупречная укладка, макияж на лице и бриллиантовая брошь пришпилена к пальто.
Напомним, недавно сын королевы Камиллы – Том Паркер-Боулз рассказал о самочувствии его матери на фоне лечения рака короля Чарльза.
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