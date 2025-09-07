ТСН в социальных сетях

Камилла в синем пальто, а Чарльз в килте: монаршая чета посетила Игры горцев

Король Чарльз и королева Камилла завершили неделю семейным выходом на Игры горцев Бремара.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Их Величества присутствовали на Королевском собрании горцев Бремара в Мемориальном парке принцессы Роял и герцога Файфа.

Камилла была одета в пальто Roy Allen синего цвета с зеленой клетчатой подкладкой и была в таком же платье, обула бежевые туфли из замши Eliot Zed, на голове у нее была маленькая шляпа Philip Treacy с пером, а рядом стояла бежевая сумка Charlotte Elizabeth.

Также Ее Величество надела жемчужные серьги, сделала идеальную прическу и макияж на лице, а у нее на пальце сверкало несколько колец. На рукаве Камиллы была черная траурная повязка в память о скончавшейся герцогине Кентской.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз надел темно-синий пиджак и жилет, сочетая его с шотландским килтом, белой рубашкой и черным галстуком.

Напомним, ранее мы писали, что король и королева посетят похороны Ее Королевского Высочества, которую звали Кэтрин Уорсли, которые состоятся в Вестминстерском соборе 16 сентября в 14:00.

