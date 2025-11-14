ТСН в социальных сетях

Камилла в синем пальто, а Чарльз - сером костюме: монаршая чета приехала в Южный Уэльс, где отметит день рождения короля

Сегодня король Чарльз и королева Камилла проводят ряд мероприятий в Южном Уэльсе, поскольку монарх отмечает свой 77-й день рождения.

Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Их Величества присутствовали на праздничном приеме в честь 200-летия замка Сифартфа и дня рождения короля в Мертир-Тидвиле. Камилла приехала на мероприятие в одном из своих любимых синих пальто, под которое надела синее платье и обула замшевые черные сапоги. В руках у королевы был зонт-трость, она была в кожаных перчатках, у нее на груди была пришпилена брошь, а в ушах — серьги-висюльки с жемчужинами.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Монарх надел темно-серый костюм, белую рубашку и бледный галстук, в руках он также держал черный зонт трость и был со своим любимым золотым перстнем на мизинце.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Именно в южном Уэльсе монарх сегодня празднует свой 77-й день рождения, где и разрезал праздничный торт.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Ранее днем Букингемский дворец поделился новым фото в честь именинника. Снимок был сделан фотографом Милли Пилкингтон в королевском поместье Сандрингем.

