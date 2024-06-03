Камилла в синем платье, а Чарльз - в костюме: королевская чета приветствовала во дворце особенного гостя

Монарх вручил поздравительную открытку к 100-летнему юбилею ветерана Второй мировой войны Джима Миллера, которому вчера исполнилось 100 лет. Мужчина сказал, что был очень рад и удивлен приглашению в Букингемский дворец.

"Для меня это был особенный день, и для меня большая честь встретиться с королем и получить поздравительную открытку на свое 100-летие. Я горжусь тем, что достиг такого большого числа, особенно когда думаю о тех, кто упал на пляжах Нормандии много лет назад", - сказал господин Миллер.

"Джим Миллер высадился на пляжах Нормандии в 1944 году, сыграв жизненно важную роль в освобождении Франции и Западной Европы во время Второй мировой войны.

Как покровителю Королевского Британского легиона, король был очень заинтересован услышать о военной службе Джима и личном опыте его пребывания в Нормандии. Теперь Джим с нетерпением ждет возможности присутствовать на торжествах Королевского Британского легиона в Национальном мемориальном дендрарии 6 июня", - говорится в сообщении дворца.

Миллер родился в Хакни, а сейчас живет в Южном Уэльсе. Во время Второй мировой войны он служил в 11-м гусарском полку. Его призвали в 18 лет, и он пошел добровольцем в армию после того, как не прошел проверку слуха для ВВС.

Королева Камилла в этот день появилась во дворце в синем платье и обута в двухцветные туфли на каблуках от Chanel. На видео можно увидеть, как королева делает руками свой любимый жест. Король Чарльз был в светло-сером костюме, белой рубашке и в галстуке.

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