Камилла в синем платье и шляпе, а Чарльз в полосатом костюме: королевская чета в канадском парламенте

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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76-летний Чарльз, являющийся королем Канады и главой государства, произнес тронную речь на церемонии открытия сессии парламента в Оттаве 27 мая.

Королевскую чету доставили в сенат самым величественным из королевских способов: в карете ландо в сопровождении труппы Королевской канадской конной полиции Musical Ride в своих ярко-красных туниках. Они прибыли под королевский салют и почетный караул из 100 человек.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Монарх произнес речь на английском и французском языках, осторожно маневрируя по деликатным вопросам отношений Великобритании с другим ее ключевым североамериканским союзником, Соединенными Штатами, пишет People.

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Во время своей речи король сказал: «Как напоминает нам гимн: Истинный Север действительно силен и свободен!».

«Параллельно правительство работает над укреплением своих отношений с надежными торговыми партнерами и союзниками по всему миру, признавая, что у Канады есть то, в чем нуждается мир, и ценности, которые мир уважает. Канада готова создать коалицию стран-единомышленников, которые разделяют ее ценности, верят в международное сотрудничество и свободный и открытый обмен товарами, услугами и идеями. В этом новом, быстро меняющемся мире Канада готова лидировать», — сказал Чарльз.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Одет в этот торжественный день король был в синий полосатый костюм, а королева Камилла надела темно-синее платье, шляпу с цветком и широкими полями и обула нюдовые туфли на каблуках. На шее у королевы было жемчужное колье, в ушах жемчужные серьги, а на груди пришпилена брошь в виде кленового листа, которую король Георг VI подарил своей супруге королеве Елизавете в 1939 году перед их первым королевским туром в Канаду. Позже эта брошь была передана королеве Елизавете II.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

После церемонии в Оттаве королевская чета покинула страну на самолете. Камилле приходиться бороться со своей фобией полетов каждый раз, садясь в самолет.

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