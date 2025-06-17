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Камилла в светлом пальто, а Чарльз в сером костюме: монаршая чета приехала в Аскот
Король Чарльз и королева Камилла посетили первый день королевских скачек в Аскоте.
Королева облачилась в светлое пальто и шляпу с широкими полями, украшенную цветами, дополнив свой образ жемчужным колье с бриллиантовой застежкой, жемчужными серьгами-висюльками и брошью на груди. У королевы была ее фирменная укладка и макияж на лице.
Король Чарльз был одет в светло-серый костюм, клетчатую рубашку, голубой жилет и галстук в мелкий принт. Он был в шляпе-цилиндре и с цветком в нагрудном кармане пиджака.
Отметим, Royal Ascot проходит в этом году с 17 по 21 июня и является одним из самых известных скачек в Великобритании, которые любят посещать члены королевской семьи.
В первый день скачек на соревнованиях также присутствовала герцогиня Эдинбургская Софи.