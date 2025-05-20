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Камилла в цветочном платье, а Чарльз в кремовом костюме: монаршая чета посетила Canada House в Лондоне
Король Чарльз и королева Камилла посетили Canada House в Лондоне перед своим двухдневным государственным визитом в страну на следующей неделе.
Приветствовали пару Верховный комиссар Канады Ральф Гудейл и заместитель Верховного комиссара Роберт Фрай.
Королева появилась на публике в белом платье средней длины с цветочным принтом, в руках держала плетеную сумку Bottega Veneta, а у нее на шее было жемчужное колье с бриллиантовой застежкой из личной коллекции Камиллы. Также Ее Величество надела жемчужные серьги-висюльки, сделала прическу и легкий дневной макияж.
Король Чарльз был в идеально сшитом кремовом костюме, бледно-розовой рубашке и с галстуком в принт зебры.
Монаршая чета посетит Канаду с королевским туром с 26 по 27 мая. А их сегодняшний визит имеет особое значение, поскольку Canada House, являющийся Высшей комиссией Канады в Великобритании, открылся 100 лет назад в 1925 году, чтобы объединить представительства Канады под одной крышей. В последующем столетии он стал символом Канады в Лондоне и витриной канадского искусства, культуры и наследия.
Напомним, вчера король и королева присутствовали на открытии цветочной выставки в Челси — одном из любимых мероприятий покойной королевы Елизаветы II.