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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Камилла в цветочном платье, а Чарльз в кремовом костюме: монаршая чета посетила Canada House в Лондоне

Король Чарльз и королева Камилла посетили Canada House в Лондоне перед своим двухдневным государственным визитом в страну на следующей неделе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Приветствовали пару Верховный комиссар Канады Ральф Гудейл и заместитель Верховного комиссара Роберт Фрай.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева появилась на публике в белом платье средней длины с цветочным принтом, в руках держала плетеную сумку Bottega Veneta, а у нее на шее было жемчужное колье с бриллиантовой застежкой из личной коллекции Камиллы. Также Ее Величество надела жемчужные серьги-висюльки, сделала прическу и легкий дневной макияж.

Король Чарльз был в идеально сшитом кремовом костюме, бледно-розовой рубашке и с галстуком в принт зебры.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Монаршая чета посетит Канаду с королевским туром с 26 по 27 мая. А их сегодняшний визит имеет особое значение, поскольку Canada House, являющийся Высшей комиссией Канады в Великобритании, открылся 100 лет назад в 1925 году, чтобы объединить представительства Канады под одной крышей. В последующем столетии он стал символом Канады в Лондоне и витриной канадского искусства, культуры и наследия.

Напомним, вчера король и королева присутствовали на открытии цветочной выставки в Челси — одном из любимых мероприятий покойной королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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