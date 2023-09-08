Камилла в ярком платье, а Чарльз в килте: королевская чета посетила службу в честь Елизаветы II

Король и королева отправились сегодня на службу в церковь Крати, недалеко от Балморала, чтобы отметить первую годовщину смерти королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и его супруга Камилла прибыли на службу примерно в 10 утра по британскому времени. Монарх был одет в традиционный шотландский килт и светло-коричневый пиджак, а Камилла выбрала платье в принт и подобрала к нему кардиган, обула коричневые туфли на каблуках и взяла с собой бежевую плетеную сумку от Bottega Veneta.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

У нее была стильная укладка, легкий макияж на лице, в ушах серьги с жемчугом, а на шее несколько золотых подвесок. Также королева дополнила образ несколькими золотыми браслетами в том числе и любимым от французской марки Van Cleef & Arpels.

В этот день король Чарльз вспомнил не только о своей покойной матери, но и дне своего восшествия на престол.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Также известно, что сегодня принц Уильям и принцесса Кейт отправились в Уэльс на службу в собор Святого Давида, который покойная королева посещала несколько раз.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: