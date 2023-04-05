Камилла в ярком платье, а Чарльз в костюме в тон: представлен новый портрет королевской четы

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы приближается, до нее остался лишь месяц. Букингемский дворец опубликовал новое портретное фото монаршей четы и назвал имена пажей, которые будут присутствовать на коронации.

Фото авторства королевского фотографа Хьюго Бернанда было сделано в прошлом месяце в Голубой гостиной Букингемского дворца.

Королева Камилла одета в красивое синее платье от Fiona Clare, у нее на шее жемчужный чокер и золотая цепочка с подвеской от Kiki Mcdonough, которая называется "Аполлон" с голубым топазом и бриллиантом из желтого золота. Вторая подвеска - золотая тарелка Pandent с рубином (июльский камень, королева родилась в июле), а в центре камня 5 инициалов ее внуков: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гас. В ушах у королевы жемчужные серьги, волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж.

Король одет в синий костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

Под фото королевская чета сообщила, что для коронации было выбрано восемь пажей, которые будут сопровождать Их Величеств во время службы коронации. Пажи станут частью процессии через Неф Вестминстерского аббатства.

Почетными пажами короля будут Его Королевское Высочество принц Джордж Уэльский, лорд Оливер Чолмондели, мастер Николас Барклай и мастер Ральф Толлемач.

Почетными пажами королевы-консорта будут внуки Ее Величества, Мастер Гас и Мастер Луи Лопес и Мастер Фредди Паркер Боулз, а также внучатый племянник Ее Величества, Мастер Артур Эллиот.

Напомним, на днях мы вспоминали, какой была коронация королевы Елизаветы II, матери Чарльза, в 1953 году, и как короновали его деда – короля Георга VI, в 1937 году.

Читайте также: