Камилла в зеленом, а Чарльз - сером: королевская чета посетила собор в Северной Ирландии

Король Чарльз III и его супруга посетили службу в соборе Святого Патрика, на которой присутствовали различные религиозные лидеры, а королева Камилла отдельно посетила библиотеку Армы Робинсона, в которой хранится ряд местных археологических памятников.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также Их Величества побывали на Театральной площади в Арме. И встретились с членами хора Методистского колледжа Белфаста, которые пели на их коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Сегодня на королеве было насыщенно-зеленое платье от Fiona Clare с вышивкой на груди и складками на подоле, на него Камилла прикрепила лаконичную брошью з изумрудом. Обута королева была в не первой свежести бежевые туфли на невысоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Макияж и укладка, как всегда, были лаконичными. На запястьях красовалось множество разных золотых браслетов, а в ушах были жемчужные серьги-клипсы. У Камиллы, напомним, не проколоты уши, поэтому она носит только клипсы. В руках королева держала очки от солнца. А на шее у нее были любимые два медальйона с выгравированными на одном из них именами внуков Камиллы.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Чарльз сегодня для выхода выбрал светло-серый костюм, белую рубашку в тонкую клетку и полосатый галстук. Король также был в очках от солнца.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Это уже третий выход королевской четы в Северной Ирландии. Вчера вечером они посещали садовую вечеринку, где Камилла блистала в белом пальто.

А днем посещали Ньютаунебби, где открыли новый Сад коронации, построенный на ознаменование восхождения на престол короля Чарльза III.

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