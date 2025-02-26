Камилла в зеленом пальто, а Чарльз - синем костюме: королевская чета приехала в ресторан

Королевская чета посетила Darjeeling Express на Карнаби-стрит в Лондоне на мероприятии, посвященном началу Рамадана.
Король Чарльз приехал в индийский ресторан вместе с королевой Камиллой, чтобы помочь упаковать ящики для пожертвований на Карнаби-стрит в Лондоне.
Во время своего визита король и королева встретились с сотрудниками и ведущими британскими мусульманами. Затем Камилла направилась на кухню, чтобы помочь персоналу, который упаковывал коробки, которые будут отправлены в Doorstep — благотворительную организацию, которая помогает семьям, предоставляя товары и услуги, чтобы сделать их жизнь более комфортной, пока они ждут решения вопроса постоянного жилья.
Затем пара села упаковывать финики в белые бумажные пакеты, которые будут отправлены в больницы для ифтара (вечернего приема пищи после поста) во время священного для мусульман месяца, пишет express.co.uk.
Похоже, Чарльз и Камилла весело провели время на этом мероприятии. Королева выбрала в этот раз для выхода темно-зеленое пальто и надела жемчужные серьги с бриллиантами, а Чарльз был в синем костюме в полоску, белой рубашке и галстуке в принт.
Вчера, напомним, королева побывала в Кентербери и рассказала, что в их с Чарльзом семье произошло пополнение.
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