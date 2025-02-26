Камилла в зеленом пальто, а Чарльз - синем костюме: королевская чета приехала в ресторан

Король Чарльз приехал в индийский ресторан вместе с королевой Камиллой, чтобы помочь упаковать ящики для пожертвований на Карнаби-стрит в Лондоне.

Во время своего визита король и королева встретились с сотрудниками и ведущими британскими мусульманами. Затем Камилла направилась на кухню, чтобы помочь персоналу, который упаковывал коробки, которые будут отправлены в Doorstep — благотворительную организацию, которая помогает семьям, предоставляя товары и услуги, чтобы сделать их жизнь более комфортной, пока они ждут решения вопроса постоянного жилья.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Затем пара села упаковывать финики в белые бумажные пакеты, которые будут отправлены в больницы для ифтара (вечернего приема пищи после поста) во время священного для мусульман месяца, пишет express.co.uk.

Похоже, Чарльз и Камилла весело провели время на этом мероприятии. Королева выбрала в этот раз для выхода темно-зеленое пальто и надела жемчужные серьги с бриллиантами, а Чарльз был в синем костюме в полоску, белой рубашке и галстуке в принт.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, королева побывала в Кентербери и рассказала, что в их с Чарльзом семье произошло пополнение.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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