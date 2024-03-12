Камилле на приеме сделали необычный подарок: как отреагировала королева

Королеве Камилла во время очередного приема в Букингемском дворце подарили ее собственную куклу-двойника Барби.

76-летняя Камилла присутствовала на приеме в честь женщин мира, которые собрались, чтобы отпраздновать прошедший Международный женский день. Во время мероприятия Ее Величеству подарили куклу, которая была одета в точную копию того же наряда, в котором королева была на приеме.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На Камилле было ярко-синее платье Fiona Clare с черной короткой накидкой сверху и высокие замшевые сапоги. Укладка и макияж Камиллы были традиционными, как и украшения – жемчужные серьги-висюльки, браслеты, в том числе и Van Cleef & Arpels, а также помолвочное кольцо.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла, которая является президентом фестиваля "Женщины мира", выглядела счастливой, когда ей подарили куклу и не скрывала своего восторга от подарка, сказав: "Большое вам спасибо, это великолепно. Вы отняли у меня около 50 лет жизни".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На приеме также присутствовали герцогиня Глостерская и королева Бельгии Матильда. Родственница Камиллы была в длинном темном пальто, а бельгийская гостья надела яркое розовое платье и нюдовые туфли на каблуках, а в руках держала клатч в тон наряду.

Королева Матильда, королева Камилла и герцогиня Глостерская / Фото: Associated Press

Фонд "Женщины мира" является фондом, близким сердцу Камиллы. В ноябре 2022 года Камилла также устроила для них прием в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, вчера королева Камилла главенствовала на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

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