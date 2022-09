Канадка украинского происхождения может стать генсеком НАТО

Вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд может стать новым генеральным секретарем НАТО, пишет CBC News.

Согласно информации источников – в Брюсселе, Вашингтоне, Оттаве, где находится штаб-квартира НАТО – заявили, что имя Фриланд упоминали как потенциальную преемницу нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

После появления этой информации у Фриланд журналисты спросили об этом. Политик ответила, что у нее есть "две работы", имея в виду свои нынешние должности.

"Наличие канадца может быть желательно с точки зрения усиления участия Канады в альянсе", — сказал Крис Скалуба из вашингтонского аналитического центра Atlantic Council.

Он также добавил, что о Фриланд в целом хорошо думают в европейских и трансатлантических кругах безопасности.

Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг должен был покинуть пост генсека НАТО в этом месяце, но из-за российского вторжения в Украину срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

Напомним, у Христи Фриланд есть украинское происхождение, она родилась в семье матери-украинки Галины Хомяк.

Она кроме двух родных языков — английского и украинского, владеет также французским, итальянским и русским.

Христя занималась журналистикой, а в 2013 году ушла в политику. Она работала в Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

В 2012 году Фриланд написала книгу "Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы", которая стала бестселлером The New York Times и получила премию "Самой выдающейся канадской книги о бизнесе". Книга переведена на украинский язык.

Христя неоднократно заявляла, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.

Политик не раз посещала Украину. После аннексии Крыма она активно выступала за ужесточение санкций против России. МИД РФ объявил ее персоной нон-грата.

