Каникулы в Балморале: чем занимаются в Шотландии дети Уэльских

Трое детей принца Уильяма и принцессы Кейт – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта – находятся на летних каникулах, которые проводят в семейном поместье Балморал.

Рыбалка, пикники и прогулки с собаками — вот что отличает летние дни королевской семьи в их любимом месте отдыха.

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / Фото: Associated Press

На днях принцессу Кейт и ее мужа Уильяма заметили едущими на церковную службу в церкви Крати-Кирк, расположенной недалеко от замка.

Балморал стал излюбленным местом отдыха британской королевской семьи с тех пор, как муж королевы Виктории , принц Альберт , купил поместье в 1852 году. Королева Елизавета II гуляла по территории в детстве, как и Чарльз, который привозил туда своих сыновей принца Уильяма и принца Гарри, когда они подрастали. А принцесса Евгения, внучка королевы, рассказывала, почему ее бабушка так обожала это место.

Принц Уильям, скорее всего, пошел по стопам своего отца и исследует обширную территорию вместе с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи. А принцесса Кейт наслаждается отдыхом и тишине и спокойствии, продолжая лечение от рака.

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году исполняется два года со дня смерти королевы Елизаветы II, которая умерла именно в Балморале.

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