Каникулы в Балморале: почему Меган и Гарри снова отказали королю Чарльзу

В этом году король Чарльз III впервые в лице монарха проводит летние каникулы в Балморале – любимом замке своей матери королевы Елизаветы II.

Король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кейт отправятся в Балморал вместе с остальной частью королевской семьи на летние каникулы. Но принц Гарри и Меган Маркл не "порадуют" семью своим присутствием.

По словам источника, близкого к Фирме, принц Гарри и Меган Маркл пропустят ежегодный летний отпуск королевской семьи, несмотря на "открытое приглашение" короля Чарльза. Это связано с тем, что отношения между отцом и сыном ухудшились после выхода откровенных мемуаров принца Гарри "Запасной", а также ряда интервью, в которых Гарри откровенно поливал грязью членов своей семьи, пишет express.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на следующей неделе отправятся в Шотландию, чтобы провести там остаток лета. К ним присоединятся принц и принцесса Уэльские с тремя детьми.

У Гарри же конфликты не только с отцом, но и с братом. По большому счету братья не общаются и вряд ли когда-то помирятся.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, прошлым летом Гарри и Меган были приглашены в Балморал покойной королевой Елизаветой II, но тоже отклонили приглашение. Когда же Елизавета умерла, принц Гарри снова поскандалил из-за того, что ему запретили приезжать попрощаться с бабушкой вместе с женой Меган. Тогда же и Кейт Миддлтон не присутствовала в Балморале. Таким было решение короля Чарльза.

Замок Балморал, королева Елизавета II с семьей на отдыхе / Фото: Associated Press

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