Каникулы в Балморале: почему Меган и Гарри снова отказали королю Чарльзу

В этом году король Чарльз III впервые в лице монарха проводит летние каникулы в Балморале – любимом замке своей матери королевы Елизаветы II.
Король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кейт отправятся в Балморал вместе с остальной частью королевской семьи на летние каникулы. Но принц Гарри и Меган Маркл не "порадуют" семью своим присутствием.
По словам источника, близкого к Фирме, принц Гарри и Меган Маркл пропустят ежегодный летний отпуск королевской семьи, несмотря на "открытое приглашение" короля Чарльза. Это связано с тем, что отношения между отцом и сыном ухудшились после выхода откровенных мемуаров принца Гарри "Запасной", а также ряда интервью, в которых Гарри откровенно поливал грязью членов своей семьи, пишет express.
Король Чарльз и королева Камилла на следующей неделе отправятся в Шотландию, чтобы провести там остаток лета. К ним присоединятся принц и принцесса Уэльские с тремя детьми.
У Гарри же конфликты не только с отцом, но и с братом. По большому счету братья не общаются и вряд ли когда-то помирятся.
Напомним, прошлым летом Гарри и Меган были приглашены в Балморал покойной королевой Елизаветой II, но тоже отклонили приглашение. Когда же Елизавета умерла, принц Гарри снова поскандалил из-за того, что ему запретили приезжать попрощаться с бабушкой вместе с женой Меган. Тогда же и Кейт Миддлтон не присутствовала в Балморале. Таким было решение короля Чарльза.
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