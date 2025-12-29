Каникулы в Сандрингеме: бывшая помошница королевы Елизаветы II рассказала, как их обычно проводит королевская семья

Принц и принцесса Уэльские с детьми в Сандрингеме / © Getty Images

Реклама

Принц и принцесса Уэльские останавливаются в своем загородном доме, Анмер-холле, неподалеку, а другие члены королевской семьи размещаются в просторном загородном доме монарха с 29 спальнями.

Обычно в этот праздничный период «В доме царит оживление, и мне нравится слышать, как дети бегают, смеются и играют. С елкой и всеми рождественскими украшениями все выглядит волшебно», — написала Анджела Келли в своих мемуарах «Другая сторона медали: Королева, комод и гардероб».

Анджела Келли и королева Елизавета II / © Getty Images

Анджела Келли была правой рукой покойной королевы Елизаветы II и даже помогала ей разнашивать туфли. Она сопровождала покойную королеву в Сандрингем много раз на Рождество и поделилась уникальными наблюдениями о рождественском периоде, начиная с культовой прогулки к церкви Святой Марии Магдалины и заканчивая их возвращением в Лондон в январе или феврале.

Реклама

«Как и Балморал в Шотландии, Сандрингем предназначен для отдыха, хотя время, проведенное в любом из этих домов, не всегда расслабляет, поскольку там много дел и мероприятий, которые нужно посетить», — написала Келли. «Королева так же занята, как и в Лондоне, но ей нужно принимать больше гостей», — цитирует ее marieclaire.com.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Если вы думали, что принц Уильям и принцесса Кейт проводят рождественские каникулы, поедая вредную еду и смотря всякую ерунду, вы ошибаетесь. Каждый день у них часто проходят охотничьи вечеринки, а в течение недели — многочисленные ужины, прогулки с собаками и праздничные семейные встречи. «За один день они могут сменить несколько нарядов — до пяти или даже семи», — рассказала Келли.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Несмотря на непредсказуемую погоду, многие из этих мероприятий проводятся независимо от погоды, поэтому гостям необходимо соответствующим образом подготовиться. Келли написала, что погода «в окрестностях Сандрингема может меняться очень быстро. Сегодня может быть прекрасная погода, а завтра — мороз».