Каникулы закончились: принц Джордж вернулся за парту в Итон

Принц Джордж и его мама Кейт / © Associated Press

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Согласно информации на сайте школы-интерната, ученики Итонского колледжа вернулись к учебе 8 ноября, после первого «длительного отпуска» в этом семестре.

Хотя в учебном году уже были несколько коротких перерывов, первые крупные каникулы для итонцев пришлись на период с 23 октября по 8 ноября.

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Итонский колледж / © Associated Press

Принц Джордж, который в сентябре начал учиться в Итоне, пойдя по стопам своего отца принца Уильяма, вероятно, провел значительную часть этих каникул с семьей. И 13-летнему Джорджу не пришлось далеко ехать, ведь Итон расположен всего в нескольких милях от Форест-Лодж, куда семья принца и принцессы Уэльских переехала в ноябре прошлого года.

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Принцесса Кейт, принц Уильям и их сын принц Джордж в Итоне / © Associated Press

А вот его сестра принцесса Шарлотта и брат принц Луи продолжают посещать школу Ламбрук, в которой также были каникулы в течение последних нескольких недель.

Перед началом школьных каникул 44-летняя принцесса Кейт выразила свою радость по поводу возвращения всех троих детей домой.

«Завтра у моих детей каникулы, и я с нетерпением жду, когда они все вернутся домой», — сказала она во время одного из своих публичных мероприятий.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В минувшие выходные семья Уэльских присутствовала на церемонии возложения венков у Кенотафа в Лондоне в память о павших воинах. Этот день обычно в Британии называют Днем памяти и члены королевской семьи посещают ряд мероприятий, посвященных этому событию.

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