Карибский тур нидерландских монархов: три образа королевы Максимы и ее старшей дочери

Королевская чета Нидерландов отправилась в карибский тур. Королева Максима и король Виллем-Александр в этот раз взяли с собой свою старшую дочь, наследницу престола принцессу Катарину-Амалию.

27 января королевская семья прибыла в аэропорт на правительственном самолете Нидерландов в начале тура по карибским островам.

Королева Максима и король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

51-летняя Максима спустилась по трапу самолета в белой кофте, синем жакете и белых брюках-дудочках, к которым подобрала босоножки из денима на высоких шпильках. У королевы был светлый маникюр, в ушах крупные белые серьги, а на лице очки от солнца. Ее дочь также была в очках, надела синее платье с принтом, белый жакет и обула босоножки на высокой платформе.

Во второй день своего двухнедельного визита Максима с мужем и дочерью совершили поездку по Бонэйру. 19-летняя Катарина-Амалия выглядела элегантно в белом платье с цветочным принтом от Natan Couture, подобрав к образу плетеную сумку от Marina Raphael и нюдовые туфли-лодочки от Gianvito Rossi на каблуках. У принцессы были распущены волосы, а на лице был легкий макияж с акцентом на глаза.

Король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Ее мать королева Максима была в льняном платье с поясом на талии, пуговицами и объемными рукавами от Otto Zimmermann. Она была в туфлях на шпильках, но для посещения пляжа переобулась. Ее дочь также обула кроссовки. У Максимы был головной убор, а лук она дополнила крупными серьгами.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерью Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

А также во время дегустации еды на пляже публика увидела королеву Максиму в белом образе: топе и брюках-клеш, а также в удлиненном жителе. Этот лук королева дополнила крупными серьгами-кольцами, массивным золотым колье на шее и массивным браслетом на запястье. На другой руке у нее был тонкий золотой браслет с сердечками и часы.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

А принцесса в этот раз надела жаккардовое платье с цветочным принтом от Ralph Lauren, сверху набросила белый жакет, обула эспадрильи на танкетке от Asos и в руках держала белый клатч Sophie Habsburg.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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