Каштаны, Парковый мост и Bayraktar: киевлянка создает патриотические татуировки

Во время войны многие украинцы захотели активнее выражать свою любовь к стране, подчеркивать патриотизм. Одним из популярных способов это сделать стала татуировка.

Тату-мастер Дарья Крыж из Киева создает лаконичные рисунки на теле, среди которых карта Украины, патриотические лозунги, колосья пшеницы, подсолнухи, а также листья каштана — символа Киева. Кроме этого, среди работ девушки можно увидеть знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar и киевский Парковый мост.

Отметим, что если вы планируете быть донором крови, то от тату на первое время придется отказаться – существует временный интервал в один год, в течение которого вам не разрешат сдавать кровь.

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