Катались на катере: членов королевской семьи Нидерландов запечатлели на отдыхе
Королевская семья Нидерландов была замечена на отдыхе на греческом Пелопоннесе.
Папарацци сделали фото короля Виллема-Александра на борту скоростного катера отплывают из частного порта греческой резиденции монарха и его супруги королевы Максимы в Краниди. На снимке, к сожалению, не видно саму королеву и их дочерей.
Уже позже короля Нидерландов Виллема-Александра запечатлели во время регаты в Амстредаме, где он появился со своей невесткой принцессы Мейбл, супруги его покойного брата принца Фризо. Они плыли на корабле Groene Draeck во время парусной регаты Sail Amsterdam.
Также ранее мы рассказывали, что вместе с нидерландской королевской семьей на их вилле отдыхали члены королевской семьи Испании. Но позже король Филипп VI экстренно выехал с острова, поскольку Испанию всколыхнули масштабные лесные пожары.