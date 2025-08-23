Катались на катере: членов королевской семьи Нидерландов запечатлели на отдыхе

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Папарацци сделали фото короля Виллема-Александра на борту скоростного катера отплывают из частного порта греческой резиденции монарха и его супруги королевы Максимы в Краниди. На снимке, к сожалению, не видно саму королеву и их дочерей.

Король Виллем-Александр на катере / © Getty Images

Уже позже короля Нидерландов Виллема-Александра запечатлели во время регаты в Амстредаме, где он появился со своей невесткой принцессы Мейбл, супруги его покойного брата принца Фризо. Они плыли на корабле Groene Draeck во время парусной регаты Sail Amsterdam.

Король Виллем-Александр и принцесса Мейбл / © Getty Images

Также ранее мы рассказывали, что вместе с нидерландской королевской семьей на их вилле отдыхали члены королевской семьи Испании. Но позже король Филипп VI экстренно выехал с острова, поскольку Испанию всколыхнули масштабные лесные пожары.