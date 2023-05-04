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Катались на лодке и любовались закатом: принцесса Евгения опубликовала романтические фото с мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
1 мин
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Катались на лодке и любовались закатом: принцесса Евгения опубликовала романтические фото с мужем

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

3 мая муж принцессы Йоркской Евгении – Джек Бруксбэнк – отпраздновал 37-й день рождения.

По этому поводу его супруга поделилась на своей странице в Instagram серией их совместных фотографий, а также показала несколько снимком с их сыном Августом.

"С днем ​​​​рождения тебя, любовь моя. Вот еще 100 дней рождения вместе", - написала она. На одном из снимков Евгения гуляет с мужем Джеком и их сыном Августом, который сидит на плечах у принцессы.

На другом фото супруги запечатлены на лодке и на пляже, где отдыхали и наслаждались закатом.

(листайте фото вправо)

Уже летом их семья пополнится еще одним ребенком, пол которого продолжают держать в секрете. Сейчас принцесса Йоркская находится на последних месяцах беременности.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
768
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