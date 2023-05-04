Катались на лодке и любовались закатом: принцесса Евгения опубликовала романтические фото с мужем

По этому поводу его супруга поделилась на своей странице в Instagram серией их совместных фотографий, а также показала несколько снимком с их сыном Августом.

"С днем ​​​​рождения тебя, любовь моя. Вот еще 100 дней рождения вместе", - написала она. На одном из снимков Евгения гуляет с мужем Джеком и их сыном Августом, который сидит на плечах у принцессы.

На другом фото супруги запечатлены на лодке и на пляже, где отдыхали и наслаждались закатом.

(листайте фото вправо)

Уже летом их семья пополнится еще одним ребенком, пол которого продолжают держать в секрете. Сейчас принцесса Йоркская находится на последних месяцах беременности.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Читайте также: