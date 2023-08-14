Катались на велосипедах и загорали на пляже: Байдены провели уикэнд в городе Рехобот-Бич

Джо и Джилл Байдены любят проводить выходные в своем летнем доме в штате Делавер.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден традиционно провели выходные в своем загородном доме Рехобот-Бич, штат Делавер.

Папарацци запечатлели, как супруги отдыхали на пляже. Вместе с ними был посол США в ЕС Марк Гитенштейн с супругой Либби.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Они сидели в одежде на шезлонгах о чем-то разговаривали и пили охлаждающие напитки.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Позже Джо и Джилл попали к объективам фотографов, когда катались на велосипедах у Gordons Pond в Рехобот-Бич. Байдены, кстати, любят активно проводить время, поэтому часто катаются на велосипедах в выходные.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Джилл Байден продемонстрировала стильный образ, который выбрала для перелета. На ней был топ в рубчик, синий жакет и белые брюки.

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