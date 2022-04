Катя Осадчая показала фото девушки с ребенком из Мариуполя, которых разыскивают

Ведущая выложила фото девушки с ребенком, которые находились в Мариуполе.

Катя Осадча продолжает заниматься поиском пропавших детей во время войны с помощью телеграмм-канала "Пошук зниклих" (poshuk_znyklyh), созданного по ее инициативе.

Ведущая опубликовала в Instagram фото девушки с ребенком, которых ищут родные. Она с ребенком находилась в бункере под "Азовсталью" и с ними пропала связь.

"Заложники в аду…

На первом фото девушка с видео из бункера под Азовсталью. А на втором та же девушка, но на фото из мирной жизни со своим маленьким сыном, красивая, стройная, улыбающаяся, мама, живущая в красивом городе и растящая своего сына.

Второе фото – заявка из нашего телеграм-канала "Поиск пропавших". Мы благодарны внимательным зрителям, сообщающим нам о том, что узнают пропавших.

Сейчас под комбинатом под обстрелами тысяча человек мир не может молча наблюдать.

We need support, we need weapon!!!!!

We need evacuation corridor!!!!!

Это genocide!!!

Мы верим, что как можно больше людей мы найдем! Мы круглосуточно ждем любую информацию о местонахождении людей на электронную почту poshuk.war@gmail.com" – написала Осадчая.

Читайте также: