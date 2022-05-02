Катя Осадчая показала маленького мальчика, который два месяца провел в бомбоубежище "Азовстали"

Ведущая рассказала, что 4-месячного ребенка с мамой разыскивали родные.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram фото мальчика, который с мамой два месяца провели в бомбоубежище "Азовсталь". Их все это время искали родные. Сейчас малышу 6 месяцев. Им удалось эвакуироваться, ребенок с мамой едут в Запорожье.

"Господи, дай здоровье детям и сил мамам. На фото мальчик, которого искали у нас в телеграме-канале "Поиск пропавших" вместе с мамой Аней. На момент начала поиска ему было 4 месяца, а вчера Святу исполнилось уже 6 месяцев и эти 8 недель своей маленькой жизни он провел с мамой в бомбоубежище Азовстали.

Мы знали, что они там, с ними не было связи, и мы молились, чтобы все они дождались эвакуации.

Они уже на пути в Запорожье, они скоро обнимутся с родными, которые искали, ждали, молились, умоляли.

Господи, как это может быть, как такое может происходить с нами сейчас! Пусть эти маленькие глаза больше в своей жизни никогда не увидят таких ужасов.

Извините нас, дети, что мы взрослые не смогли помешать этому горю", — написала Осадчая.

Ранее ведущая показала снимок девушки, чью жизнь унесла путинская ракета в Одессе.

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