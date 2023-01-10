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Катя Осадчая продемонстрировала образ в красивой вышиванке

Катя Осадчая продемонстрировала образ в красивой вышиванке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
2 мин
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Катя Осадчая продемонстрировала образ в красивой вышиванке

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Ведущая рассказала в посте о работе координационного штаба по возвращению украинцев из оккупации и России.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram свое новое фото. На нем ведущая предстала в красивой светлой вышиванке. Волосы она собрала в хвост и сделала легкий макияж.

Катя Осадчая / © Instagram Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В посте ведущая рассказала о наработке координационного штаба по возвращению украинцев из оккупации и страны-агрессорки через третьи страны, к которой она присоединилась несколько месяцев назад.

"Штаб проводит совещания, по руководству @iryna_vereshchuk, на которых поднимаются важные вопросы для многих украинцев. За последние несколько месяцев было принято:

  • возобновили возможность продлевать срок действия паспортов для выезда за границу и вносить в них данные о детях в дипломатических учреждениях Украины.
  • инициировали изменения в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в 2001 году. Что нам это дает? — теперь консулы за рубежом смогут предоставлять дубликаты свидетельств о рождении гражданам Украины.
  • упростили процедуру выдачи документов для возвращения в Украину.
  • расширили круг родственников ребенка, которые смогут получить дубликат свидетельства о его рождении.
  • ДМС уже начала оформлять удостоверение личности на возвращение в Украину, чтобы возвращаться домой стало проще.
  • паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются в силе.
  • граждане Украины начали получать паспорта в любом территориальном подразделении ГТС.
  • и самое главное — разработан механизм возвращения украинцев, потерявших или не получивших украинские документы, из-за чего сейчас не могут вернуться на родную землю", — написала Екатерина.

Напомним, Катя Осадчая показала семейную фотографию с мужем и тремя сыновьями.

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Дата публикации
Просмотры
369
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