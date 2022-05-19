Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ в платье-вышиванке, украшенном фиалками

Ведущая надела голубо-желтый национальный наряд.

Катя Осадчая поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки. На фотографии она появилась в красивом желтом платье-вышиванке с голубыми вышитыми фиалками от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"В наших сердцах крестиком вышито "Украина"! С Днем вышиванки!" – написала ведущая.

Кстати, в таком же платье-вышиванке поздравила украинцев с Днем вышиванки и сам ее автор — Юлия Магдыч.

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