Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ в платье-вышиванке, украшенном фиалками

Ведущая надела голубо-желтый национальный наряд.
Катя Осадчая поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки. На фотографии она появилась в красивом желтом платье-вышиванке с голубыми вышитыми фиалками от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
"В наших сердцах крестиком вышито "Украина"! С Днем вышиванки!" – написала ведущая.
Кстати, в таком же платье-вышиванке поздравила украинцев с Днем вышиванки и сам ее автор — Юлия Магдыч.
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