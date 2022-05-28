Катя Осадчая рассказала о поиске пропавших украинцев в Instagram

Ведущая призывает присоединяться всем к поиску пропавших во время войны людей.

Катя Осадча сообщила фолловерам, о том, что проект по поиску пропавших украинцев появился отныне и в Instagram.

Она призвала всех желающих подписываться на страницу @poshuk.znyklyh

"Подписывайтесь, вы можете знать тех, кого ищут. Также мы будем излагать актуальную информацию о партнерах по поиску, ссылку на списки эвакуации и все то, что вы могли пропустить в телеграмм-канале!

Также в директе ждем тех, кто хочет присоединиться к нашей команде, волонтеры, вы нам нужны, будем знакомиться лично", — написала ведущая.

Напомним, Осадчая является соучредителем телеграмм-канала "Поиск пропавших" и масштабного проекта "Найти своих".

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