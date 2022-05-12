Катя Осадчая в голубом костюме от украинского бренда побывала в эфире "Сніданку з 1+1"

Ведущая рассказала истории ее проекта поиска пропавших во время войны украинцев.

Катя Осадчая сегодня была соведущей "Сніданку з 1+1". Она провела эфир вместе с Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир. Они обсудили проект Осадчей "Найти своих", помогающий людям найти родных и друзей, и поделились новыми историями. Она отметила, что их телеграмм-канал работает для того, чтобы соединить семьи.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В эфире Катя появилась в голубом брючном костюме от украинского бренда Vivons. А Людмила красовалась в роскошном платье-вышиванке.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"Спасибо @ruslan_senichkin @liudmila.barbir за гостеприимство. Наш проект "Найти своих" сотрудничает с @snidanok и сегодня мы освещали истории, разговаривали с психологом и волонтером о поиске. Мы стремимся наши поиски сделать как можно эффективнее. Все будет Украина!" – написала Осадчая.

Кроме того, она призвала подписчиков поддерживать украинский малый бизнес и покупать одежду украинских производителей.

Напомним, Осадча похвасталась фолловерам, что она вместе с мужем Юрием Горбуновым нашла в Киеве горючее.

Читайте также: