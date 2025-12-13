Каждая пришла в роскошной тиаре: королева Швеции и ее дочери-принцессы посетили торжественный ужин

Кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль / фото: instagram.com/kungahuset

Приветствовали почетных гостей королева Сильвия с мужем-королем, кронпринцесса Виктория, принц Даниэль, принц Карл Филипп, принцесса Мадлен и Кристофер О’Нилл.

На роскошном мероприятии королевские дамы появились в красивых вечерних платьях и драгоценностях, особое внимание среди которых привлекли тиары, которые принцессы и королева продемонстрировали.

Зал, где проводился торжественный ужин / фото: instagram.com/kungahuset

Королева Сильвия

Ее Величество королева Швеции была одета в розовое платье с длинными рукавами и оригинальным напуском на плечах от Georg et Arend. Наряд она дополнила парюрой с бриллиантами и аметистами, которые, вероятно, принадлежали когда-то императрице Франции Жозефине.

Королева Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав / фото: instagram.com/kungahuset

Кронпринцесса Виктория

Наследница престола выбрала ярко-розовое платье-кейп от бренда Safiyaa. Наряд она дополнила бриллиантовой «Тиарой Коннахта», серьгами-подвесками тоже из королевской коллекции и брошью с бриллиантами и опалом.

Кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль / фото: instagram.com/kungahuset

Принцесса Мадлен

Младшая дочь королевы выбрала гламурное платье с золотыми пайетками, декольте и шлейфом от Monique Lhuillier. Главным украшением лука Мадлен стала тиара, так как это была уникальная драгоценность — наполеоновская тиара из ограненной стали.