Каждая пришла в роскошной тиаре: королева Швеции и ее дочери-принцессы посетили торжественный ужин
В четверг, 11 декабря, король Швеции Карл XVI Густав провел торжественный ужин для лауреатов Нобелевской премии 2025 года в Королевском дворце в Стокгольме.
Приветствовали почетных гостей королева Сильвия с мужем-королем, кронпринцесса Виктория, принц Даниэль, принц Карл Филипп, принцесса Мадлен и Кристофер О’Нилл.
На роскошном мероприятии королевские дамы появились в красивых вечерних платьях и драгоценностях, особое внимание среди которых привлекли тиары, которые принцессы и королева продемонстрировали.
Королева Сильвия
Ее Величество королева Швеции была одета в розовое платье с длинными рукавами и оригинальным напуском на плечах от Georg et Arend. Наряд она дополнила парюрой с бриллиантами и аметистами, которые, вероятно, принадлежали когда-то императрице Франции Жозефине.
Кронпринцесса Виктория
Наследница престола выбрала ярко-розовое платье-кейп от бренда Safiyaa. Наряд она дополнила бриллиантовой «Тиарой Коннахта», серьгами-подвесками тоже из королевской коллекции и брошью с бриллиантами и опалом.
Принцесса Мадлен
Младшая дочь королевы выбрала гламурное платье с золотыми пайетками, декольте и шлейфом от Monique Lhuillier. Главным украшением лука Мадлен стала тиара, так как это была уникальная драгоценность — наполеоновская тиара из ограненной стали.