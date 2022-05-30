Каждая жизнь важна: харьковчанка спасла больше 50 брошенных животных – собак, кошек, грызунов

Пока российская армия обстреливает мирные украинские города, украинцы пытаются спасти каждую жизнь.

Команда UAnimals рассказала историю харьковчанки, которая спасла и эвакуировала в Кировоградскую область не только своих, но и чужих животных. А их было 52.

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"Недавно UAnimals познакомились с волонтером Татьяной с Харьковщины. Нашу команду поразила доброта и отвага женщины. За время войны количество ее животных выросло в 14 раз. До нападения агрессоров у Татьяны было 4 собаки, но с началом боевых действий она стала собирать брошенных животных, которых оставляли люди, когда бежали из города. Сейчас у волонтера 16 собак, 10 попугаев, которых ей подбросили соседи и 30 грызунов, часть которых она спасла из разрушенного зоомагазина и ветеринарной клиники.

Первое время харьковчанка жила с животными дома, но однажды в их дом попал снаряд. После этого Татьяна была вынуждена вместе с подопечными переехать в Кировоградскую область…", - написали зооактивисты из UAnimals.

Напомним, ранее мы рассказывали, как волонтеры спасли из Краматорска 55 взрослых собак и 33 щенков.

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