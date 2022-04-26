Каждая жизнь важна: как помочь обессиленному животному на улице

Каждая жизнь важна: как помочь обессиленному животному на улице

Во время войны на улице оказалось много животных, которые нуждаются в помощи. Поэтому важно знать, как правильно им помочь.

Команда организации UAnimals в своем Instagram дала несколько советов о том, что делать, если вам встретилось на улице обессиленное животное:

"Для начала нужно определить - животное домашнее или бездомное. На то, что животное домашнее указывает: оно выглядит аккуратно, выглядит растерянным, ищет кого-то и обычно идет в руки. Также, вероятно, у такого животного будет ошейник или шлейка.

Если животное домашнее, следует заняться поиском владельцев. На животном может быть жетон с адресником, или контактная информация может быть написана на шлейке или ошейнике. Также стоит сделать качественные фотографии животного и разместить их в профильных группах в соцсетях, у себя на личной странице или обратиться к знакомым волонтерам, чтобы найти старых или новых владельцев.

Животное желательно осмотреть на предмет ранений и при необходимости отвести в специализированную ветклинику. Уточняйте график работы конкретных учреждений по телефонам, указанным на сайтах.

Если у вас есть возможность, приютите животное в своем доме, пока владельцы не найдутся и не смогут его забрать, или заберите его к себе навсегда, если вдруг это животное осталось без хозяев. Вы подарите ему дом, а у вас появится верный друг.

Если же животное беспризорно, вы можете ему помочь, оставляя поблизости корм и воду, а также пуская его в подъезды.

Нам следует быть добрыми и участливыми, чтобы вместе преодолеть жестокость, которую принесли в нашу страну россияне".

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