Каждая жизнь важна: трогательная история собаки Ады, спасенной военным хирургом

Пока российские войска обстреливают мирные украинские города, волонтеры и врачи, рискуя жизнями, пытаются сохранить каждую жизнь.

Вчера во фронтовой госпиталь были доставлены раненый 9-летний мальчик и собака. Ранение в ногу не угрожало жизни и здоровью ребенка, а мягкие ткани животного были пробиты тремя осколками, которые, к счастью, не остались в теле. Оперировать собаку взялся доктор Чарльз – волонтер из Америки, помогающий украинским военным хирургам в прифронтовой зоне.

Трогательной историей спасения собаки по кличке Ада поделился Владимир Демченко на своей странице в Facebook.

"Собака лежала смирно все время, пока ее обследовали магнитом на предмет осколков, пока брили лапу для капельницы, пока обезболивали, зашивали и несли на рентген.

– Я тебя люблю. Так люблю! Ты хорошая девочка, - повторял Чарльз каждый раз, когда собака испуганно оглядывалась на кучу обступивших ее со всех сторон людей.

– Как ее зовут?

– Ада! Ада!

Ада, услышав голос хозяйки, попыталась сорваться на ноги, но мы ее придержали. Вообще, среди нас минимум двое постоянно гладили ее, успокаивая, так что военные хирурги, уже отправившие мальчика в главный госпиталь, шутили, что собака думает, что уже попала в собачий рай – столько внимания.

Но блин…когда Чарльз закончил работу и погладил ее морду – она благодарно лизнула его руку. Только его! Чарльз поцеловал ее в морду.

Короче, докладываю, силами медиков 2-го отдельного батальона ДУК ПС и группы анонимных американских волонтеров хорошая девочка Ада была спасена и сейчас отлеживается и ждет приезда ветеринаров. В то же время военные хирурги позаботились о ее хозяине.

Вообще, армейские хирурги – это отдельная каста людей, которые заслуживают максимального уважения, и я бы не хотел, чтобы история о собачке затмила их работу - к сожалению, они критически относятся к медиа и не дают возможности прославить их так, как они того заслуживают, но… нет слов. Они здесь людей собирают из таких агрегатных состояний… и ни одного выходного, начиная с первого дня…", – пишет Владимир.

Восхищаемся военными и врачами, которые не бросили животное и спасли ему жизнь.

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