Каждая жизнь важна: волонтеры рассказали, как эвакуировали львов из Харькова

Каждая жизнь важна: волонтеры рассказали, как эвакуировали львов из Харькова

Пока российские войска бомбят мирные украинские города и разрушают инфраструктуру, украинцы, рискуя жизнями, спасают животных.

Организация ЗооПатруль UA на своей странице в Instagram рассказала, как волонтеры под обстрелами спасали львов из Харькова. Животные в стрессе, но, главное, они живы.

(листайте фото вправо)

"…Там шли страшные бои, погибли детеныши животных – белые тигрята, детеныши пантеры и совсем маленькие ягуары. Также попали под обстрел три сотрудника зоопарка, которые не покинули животных и пытались их покормить. Они погибли вместе со своими подопечными.

Однако это все не остановило спасателей – нашлись настоящие герои, волонтеры из Харькова и других городов, которые вызвались эвакуировать животных, которые еще живы.

Операция УДАЛАСЬ! Бус со львами смог прорваться из окружения. По дороге его расстреливали русские военные, однако пули каким-то чудом не тронули ни людей, ни животных!

Львы пережили страшный шок, они впали в депрессию…. Животные сейчас нуждаются в длительной реабилитации.

Мы очень надеемся, эти большие кисы пойдут на поправку.

Работа харьковских волонтеров, которые, без всяких преувеличений, рисковали собственной жизнью ради спасения зверей – достойна огромного уважения!" – рассказали в ЗооПатруль UA.

Читайте также: