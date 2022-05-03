Каждая жизнь важна: волонтеры рассказали, как спасали из Краматорска более 80 собак

Каждая жизнь важна: волонтеры рассказали, как спасали из Краматорска более 80 собак

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией на территории Украины, страдают не только мирные жители, но животные.

Пока российские войска обстреливают украинские города, волонтеры, рискуя жизнями, спасают животных из самых горячек точек страны.

Активисты из UAnimals на своей странице в Instagram рассказали, как эвакуировали собак из Краматорска – 55 взрослых животных и 33 щенка. Часть собак была перевезена в Александрию и Ивано-Франковск, другие собаки были отправлены в европейские приюты.

(листайте фото вправо)

"Первое, с чем мы столкнулись, – это выброшенные животные: породистые, беспородные, оставленные на цепи, в закрытых квартирах. Война показала наше безответственное отношение к животным — начиная от законов и заканчивая каждым простым человеком, который не может понять, зачем нужна стерилизация домашних питомцев. Надо что-то менять, иначе мы всегда будем в таком беспорядке, у нас всегда будет большое количество бездомных животных", — говорит депутат Краматорского горсовета Наталья Титомир.

Волонтеры Краматорска призывают жителей города не быть безразличными к бездомным животным и подкармливать их в эти сложные времена.

"Оставляйте корм и воду уличным животным, рассказывайте на своих страницах в социальных сетях, тегайте нас и вдохновляйте других на добрые дела. Ваше желание помогать животным мотивирует нас продолжать свою деятельность. Спасибо вам за поддержку", - добавляют в UAnimals.

Читайте также: